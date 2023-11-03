США розширили санкції проти прихильників росії

США запровадили нові санкції проти десятків осіб, компаній та організацій, які підтримують країну-окупантку в її агресивній війні проти України. Санкції спрямовані, серед іншого, на послаблення російського енергетичного та сировинного сектору. Про це йдеться в оприлюдненому повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сказав Байден про допомогу Україні.

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Вони також спрямовані на тих, хто причетний до обходу санкцій: до списку санкцій додано оператора проєкту СПГ великої російської газової компанії «Новатек» в російській Арктиці та гірничодобувну компанію «Рустітан», яка відповідає за проєкт розробки найбільшого в світі родовища титанової руди в росії. У списку також фігурує ім'я Олександра Сахарова: він відповідає за будівництво російських безпілотників «Ланцет», які останнім часом все частіше використовуються в Україні.

В результаті санкцій можливі активи фігурантів заморожуються в США. Громадянам США або особам, які перебувають у Сполучених Штатах, заборонено вести бізнес з компаніями, організаціями та фізичними особами, що потрапили під санкції. Санкції також значно ускладнюють ведення міжнародного бізнесу для тих, на кого вони поширюються.

Раніше повідомлялося, західні техногіганти допомагають рф бомбардувати українські міста — хто «у долі» з вбивцями.

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