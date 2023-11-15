Вкрав десятки мільйонів гривень: у Греції затримали соратника Азарова

В Україні триває боротьба з розкраданням бюджетних коштів. У Греції затримано підозрюваного у розкраданні коштів Міноборони. Про це повідомили у відомстві.

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«За даними слідства, підозрюваний у змові з іншими особами заволодів бюджетними коштами у розмірі 43 мільйонів гривень, які ТОВ отримало в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони на закупівлю товарів військового призначення ще навесні 2022 року. Затримання відбулось за запитом Офісу Генерального прокурора. Міністерство оборони надало слідству повний комплект матеріалів, опрацьованих Службою внутрішнього аудиту МОУ. Зараз слідчі готують документи для видачі затриманого українській стороні з метою притягнення його до кримінальної відповідальності», — йдеться у повідомленні.

«Кожен, хто спокусився грошима платників податків — не розраховуйте на чужі юрисдикції. Зараз у Міністерстві оборони ми створюємо підрозділ моніторингу, дослідження та реагування на ризикові операції. Наше завдання — якнайшвидше усунути мародерів, які намагаються нажитися на Силах оборони під час війни», — каже заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Джерела «Бабеля» уточнили, що йдеться про Миколу Петренка, члена нині забороненої ОПЗЖ та колишнього радника і «праву руку» зрадника Азарова.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому народному депутату, який проходив по справі про заволодіння майном Нацгвардії, та колишньому першому заступнику начальника Генштабу.

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