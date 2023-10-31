Вкрали спецобладнання на суму понад 4 млн грн: на Київщині затримали злочинну групу

Поліцейські затримали злочинну групу, яка викрала обладнання з філії підприємства критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Нацполіції.

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На Київщині четверо фігурантів в нічний час винесли зі складських та виробничих приміщень заводу запчастини до спецтехніки з вмістом дорогоцінних металів на 4 млн 400 тисяч гривень.

«Встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до вчинення злочинів — відстежували маршрути руху охорони промислового об'єкта, вивчили розташування камер нагляду. Надалі в нічний час в обхід охорони та відеоспостереження проникли на територію підприємства, звідки викрали дороговартісні запчастини», — йдеться у повідомленні.

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Організатором групи був 30-річний мешканець Києва, який займався перевезенням та збутом викраденого, розподілом коштів між учасниками угруповання.

Троє його співучасників займалися безпосередньо демонтажем та викраденням обладнання. Усі вони жителі столиці, один з яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочин, пов'язаний з незаконним обігом наркотиків.

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Нагадаємо, на Вінниччині поліцейські викрили двох братів, які організували злочинну схему розкрадання гуманітарної допомоги — автівок для ЗСУ на суму понад 2 млн гривень.

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