Стріляв у дошку з пістолета: на Львівщині суд оштрафував матір школяра

Звісно, в Україні немає жахливих розстрілів учнями своїх однокласників. Але у Львівській області судили матір школяра за те, що її син стріляв з іграшкового пістолета у класі. Про це стало відомо із постанови Червоноградського міського суду.

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За матеріалами справи, 9 жовтня неповнолітній син жінки, перебуваючи в гімназії, здійснив постріли у дошку із пістолета для відстрілу пластмасових кульок. На місце викликали поліцію й після з'ясування всіх обставин справу передали до суду. У судове засідання матір школяра не з`явилася, однак в матеріалах справи міститься її заява про розгляд справи без її участі. У ній жінка також зазначила, що вину визнає у повному обсязі та з будь-яким рішенням суду погоджується.

Суд постановив визнати матір дитини винною у вчиненні адміністративного правопорушення за неналежний догляд за нею та наклав на неї стягнення у виді штрафу 850 гривень. Крім того, вони має сплатити 536 гривень державного збору.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на Дніпропетровщині школярка дивом залишилася живою, вистрибнувши із вікна п'ятого поверху.

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