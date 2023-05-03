Учень влаштував бійню у белградській школі: убито охоронця, поранено дітей та вчителів
У столиці Сербії Белграді учень сьомого класу вранці відкрив стрілянину в школі — загинув охоронець, є поранені, у тому числі й дітей.
Як пише ВВС, стрільця затримали поліцейські. За попередніми даними, школяр відкрив вогонь із батьківської рушниці.
Очевидці розповідали, що діти вибігали зі школи із криками. «Прийшли батьки, в паніці. Потім я почула три постріли», — розповіла одна зі свідків НП.
На даний момент відомо про трьох постраждалих школярів, один із них перебуває у тяжкому стані.
Зазначається, що це перший подібний випадок у Сербії за кілька років. Попередній стався чотири роки тому у середній школі міста Велика-Плана, що за сотню кілометрів від Белграда. Тоді ніхто не постраждав.
Тим часом у мережі пишуть, що загиблих значно більше.
Нагадаємо, що в американському Нешвілі 28-річна трансгендерна жінка вбила шістьох людей у християнській школі.
Фото Pixabay283
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