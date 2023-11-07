На Дніпропетровщині школярка дивом залишилася живою, вистрибнувши із вікна п'ятого поверху: що вона написала у передсмертній записці

Останнім часом в пресі почастішали повідомлення про те, що молодь, в тому числі й школярі, накладають на себе руки, як це, наприклад, було в Києві, де з даху стрибнули дві 17-річні дівчини.

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Схожа трагедія мало не сталася у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Як повідомляє «Дніпро Оперативний», на вулиці Героїв Чорнобиля 13-річна учениця 7 класу вистрибнула з балкона своєї квартири на 5 поверсі. Це сталося напередодні увечорі.

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Дитина залишилася живою, бо її падіння пом'якшили гілки дерев. Її із закритою черепно-мозковою травмою, забиттям головного мозку та катотравмою доправили до лікарні.

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Школярка залишила рідним записку, де пояснила причини свого вчинку — погані оцінки у школі та небажанням засмучувати батьків.

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Фото Pixabay

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