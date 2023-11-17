У Міносвіти задумалися про скорочення кількості українських вишів: у чому причина

В Україні, де раніше юнак отримав 5 вищих освіт, встановивши рекорд країни, наразі існує очевидна проблема з мережею закладів вищої освіти через негативні демографічні тенденції. Про це сказав заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, пише osvita.ua.

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За його словами, наразі демографічна ситуація не дозволяє утримувати таку кількість закладів вищої освіти.

«Кількість закладів вищої освіти за останні 15 років зменшилась дуже мало. 15 років тому середня кількість студентів на один заклад вищої освіти була 6,5 тисяч студентів, сьогодні — 3,5 тисячі. Демографія свідчить, що наступного року у нас не стане більше 17-річних», — зазначив Винницький.

Він зауважив, що наступні 15 років демографічна ситуація в Україні буде ускладнюватися.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Верховна Рада змінила правила підсумкової атестації для випускників шкіл.

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