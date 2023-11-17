Керівник державної «Укрнафти» Сергій Корецький, який нещодавно звітував про рекордний прибуток у 20 мільярдів гривень за рік свого управління, насправді міг використати своє службове становище як голова одночасно двох підприємств, у тому числі «Укртатнафти». Зокрема, таким шляхом він зміг отримати у першому кварталі 2023 року прибуток у понад 4 мільярди гривень, просто привласнивши чужі нафтопродукти. Так стверджує політичний оглядач Михайло Шнайдер на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомляє «Телеграф».

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За словами Шнайдера, схему оборудки йому розповів колишній топменеджер «Укрнафти», який працював там до націоналізації.

Так, «Укртатнафта» поза договором, тобто фактично не маючи на це права, переробила нафту, отриману від «Укрнафти» на зберігання у 2022 році. Отримані від такої переробки нафтопродукти вважаються власністю саме «Укрнафти» й належали до повернення їй. На 25 листопада, коли Сергій Корецький вже став директором обох підприємств, на «Укртатнафті» налічувалося близько 275 тонн сирої нафти та близько 100 тис. тонн готових нафтопродуктів.

«У березні 2023 року між „Укрнафтою“ та „Укртатнафтою“, керівниками яких є Корецький, було укладено угоду про врегулювання правовідносин щодо повернення переробленої нафти, за умовами якої „Укртатнафта“ визнала, що протягом 2022 року отримувала від „Укрнафти“ неоформлену нафту. Також сторони погодили, що в рахунок відшкодування вартості цієї нафти „Укртатнафта“ віддає „Укрнафті“ вироблені з неї нафтопродукти, саме ті близько 100 тис. тонн», — пише Михайло Шнайдер, яким чином «Укрнафта» отримала контроль над ресурсом, що їй взагалі-то не належав.

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І цей ресурс прийшовся дуже вчасно, адже у першому кварталі 2023 року Корецькому необхідно було погасити податковий борг «Укрнафти», який становив близько 5 млрд грн. Для цього йому треба було наповнити доходну частину бюджету, тобто продавати якийсь товар, при цьому не витрачаючи в цей же період кошти на його придбання. У результаті на продаж пішли ті самі 100 тисяч тонн нафтопродуктів, які у березні у сумнівний спосіб відійшли «Укрнафті».

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«Ці нафтопродукти Сергій продав від імені „Укрнафти“, проте на балансі підприємства у першому кварталі 2023 року вони не враховувалися, а перебували в обліку „Укртатнафти“. Іншими словами, отримавши у першому кварталі 2023 року дохід від реалізації неоприбуткованих нафтопродуктів, „Укрнафта“ фактично не зазнала (не відобразила в обліку) жодних витрат на їх придбання. Це, серед іншого, й дозволило „Укрнафті“ заявити у першому кварталі 2023 року про отримання нечуваного прибутку у розмірі понад 4 млрд грн», — пояснює казкову надприбутковість «Укрнафти» у першому кварталі 2023 року Михайло Шнайдер.

Шнайдер стверджує, що рішення Сергія Корецького в липні 2023 року, коли він оформив документи, що ті ж 100 тисяч тонн нафтопродуктів «Укртатнафта» нібито продала «Укрнафті», тим самим легалізувавши їхній продаж і той же прибуток у 4 млрд грн за перший квартал року.

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«Куди було витрачено кошти, якими «Укрнафта» сплатила за нафтопродукти, які й так їй належали, невідомо, адже зі зрозумілих тепер причин «Укртатнафта» досі працює без затвердженого фінансового плану та стратегічних планів розвитку. Напевно, саме тому, щоб не легалізувати ці фальсифікації від співпраці з «Укрнафтою» вперше відмовилися аудитори з великої четвірки, що поставило під загрозу аудит консолідованої звітності групи «Нафтогаз», до складу якої входить «Укрнафта», — пише Михайло Шнайдер про небезпеку подібних махінацій для іміджу «Нафтогазу».

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