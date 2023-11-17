Вбивство підлітками поліцейського у Чернігові: суд виніс вирок

За принципової позиції прокурорів Чернігівської обласної прокуратури Київським апеляційним судом відхилено апеляційні скарги обвинувачених та їх захисників на вирок Деснянського районного суду м. Чернігова, яким двох місцевих мешканців засуджено до 12 та 15 років позбавлення волі за умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та замаху на вбивство двох осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15, п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Їх зобов’язано виплатити потерпілим відшкодування заподіяної шкоди у розмірі понад 1,6 млн грн. Про це повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі.

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«Прокурором доведено, що у жовтні 2021 року двоє юнаків спільно з двома неповнолітніми, яких наразі оголошено у міжнародний розшук, на території мікрорайону Масани в м. Чернігові вбили 31-річного місцевого жителя шляхом побиття та заподіяли тілесні ушкодження його 33-річному товаришу. Вирок набрав законної сили», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, інцидент стався в ніч на 2 жовтня минулого року у мікрорайоні Масани у Чернігові. За версією слідства, тоді четверо підлітків побили двох працівників поліції, які були не на службі. Один з них — Артур Єрохін — помер, другий — Володимир Савон — потрапив до лікарні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Львівщині винесли вирок у справі про жорстоке вбивство дільничного інспектора.

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