Труп поліцейського тягнув возом по селу: на Львівщині винесли вирок у справі про жорстоке вбивство дільничного інспектора

В Україні, де після скандального інциденту у Дніпрі відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на життя поліцейської, за публічного обвинувачення прокурорів Жовківської окружної прокуратури Львівської області 61-річного та 34-річного чоловіків визнано винними в умисному вбивстві працівника правоохоронного органу. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

«Їм призначено покарання у виді довічного позбавлення волі та 15 років позбавлення волі відповідно. Прокурори в суді довели, що у квітні 2015 року, вночі, на Радехівщині засуджені жорстоко вбили дільничного інспектора міліції. Попередньо вони розпивали алкогольні напої біля магазину, де були місцеві мешканці, серед яких і правоохоронець. Згодом між старшим обвинуваченим почалась бійка з одним із відвідувачів. Дільничний втрутився в конфлікт та намагався його припинити. Проте у відповідь отримав удари кулаками та трубою, від яких впав на землю та втратив свідомість. Тоді засуджений прив’язав потерпілого за ногу ланцюгом до кінної підводи та разом зі своїм спільником тягнув його дорогами селища. На півдорозі він наказав останньому повертатися додому, а сам за межами селища скинув труп потерпілого у канаву та втік з місця події», — йдеться у повідомленні.

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