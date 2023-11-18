Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 листопада: на кого чекає казкове везіння

Попри те, що передостання субота місяця, день Дракона-Серцеїда, буде в цілому вдалою та щасливою для представників багатьох знаків зодіаку, перша половина тижня з 20 по 26 листопада несе небезпеку через ризик потрапити у пастку шахраїв.



Про це попереджає сайт з прогнозами астрологів. Водночас фахівці запевняють, що починаючи з четверга, на новому тижні деяких українців чекає просто дивовижне везіння.

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Кому зірки будуть сприяти на новому тижні?

Овен

На початку тижня ви можете легко наважуватися на ризик, адже Фортуна буде вас підтримувати. Однак у вівторок та середу варто відкласти фінансові питання, щоб не втратити кошти. Наприкінці тижня вам віщують отримання значної суми, яка допоможе реалізувати професійні плани.

Телець

Вам доведеться боротися з брехнею та уникати неочікуваних пропозицій, які пропонують великий та швидкий заробіток. На вас намагатимуться нажитися. Також не варто підписувати жодних документів та не довіряти малознайомим людям. На вихідних не варто робити великих покупок.

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Близнюки

На самому початку тижня складіть детальний план, якого треба буде дотримуватися протягом усього часу. Покращити своє фінансове становище вдасться лише наприкінці тижня, у четвер або п'ятницю. Астрологи віщують позитивні зрушення у ситуаціях, пов'язаних з боргами.

Рак

Не варто витрачати гроші на початку тижня, навіть якщо вам пропонують вигідний варіант для інвестицій. Дуже великою буде ймовірність стати жертвою шахраїв. Вдалий час для вкладів настане лише не вихідних. Також астрологи повідомляють про можливий неочікуваний подарунок.

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Лев

Вам доведеться розв'язувати проблеми, пов'язані зі спільними грошима. Не варто поспішати робити спільні покупки. У середині тижня можна потрапити на вудку шахраїв, тому намагайтеся не бути фінансово активними. Можливість великого заробітку з'явиться лише наприкінці тижня.

Діва

Ви зможете покращити своє фінансове становище, якщо на початку тижня складете план. Однак він має бути досить гнучким, адже астрологи попереджають, що події будуть часто змінюватися. Наприкінці тижня вам посміхнеться Фортуна, є ймовірність великого неочікуваного виграшу.

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Терези

Щоб збагатитися, вам доведеться піти на ризик та показати всю свою сміливість. Однак у середу або четвер є ймовірність, що ви втратите все, тож будьте дуже уважними та збавте темп. Не робіть дорогих покупок та не плануйте великих починань.

Скорпіон

Щоб не втратити гроші, вам варто буде реалістом та уникати ілюзій. Не ведіться на пропозиції швидкого заробітку, вас намагатимуться обманути. На вихідних все може сильно переплутатися, тож будьте дуже пильними та уважними.

Стрілець

Невеликі надходження очікують на початку тижня. В середині тижня питання, пов'язані з фінансами, вирішувати не варто, до них можна буде повернутися у п'ятницю та на вихідних. Ви зможете сильно примножити свій дохід, якщо продемонструєте професіоналізм та досвід.

Козоріг

В середині тижня вам доведеться почати економити та не витрачати жодної зайвої копійки на непотрібні речі. На удачу розраховувати не варто, на вихідних також побережіться імпульсивних покупок, пізніше вони принесуть лише розчарування.

Водолій

Початок тижня буде невдалим: існує ризик стати жертвою шахраїв, також доведеться самостійно розв'язувати проблеми та розгрібати плутанину. Однак удача повернеться до вас наприкінці тижня, хоча і в дрібницях.

Риби

Якщо будете надто безвідповідально ставитися до грошей, ваші заощадження цього не витримають, і ви про це швидко пожалкуєте. Краще не займатися фінансовими питаннями цього тижня, відкладіть їх на потім.

Нагадаємо, за прогнозами астрологів, у трьох знаків зодіаку у 2024 почнеться стрімкий фінансовий зліт, який забезпечить їм процвітання найближчими роками.

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