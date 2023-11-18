Передостання субота місяця, 18 листопада — день, коли можна зайнятись приготуванням «Французької коханки» за рецептом Людмили Борщ або вчергове вислухати сусіда-водія, у якого скоро можуть відібрати права через вимоги ЄС.



Але найкраще сьогодні згадати, що за Східним календарем, 18 листопада — це день Дракона, і притому Дракона-Серцеїда.

РЕКЛАМА

А серцеїд, як стверджують академіки — це чоловік (або істота чоловічого роду), яка користується великим успіхом у жінок.

Тобто, сьогодні всі чоловіки можуть стати серцеїдами у тих жінок, які їм подобаються, а жінки, своєю чергою, можуть легко обдарувати своїх коханих ласкою та увагою, зробивши їх «домашніми улюбленцями» і «супергероями».

І тоді їхнім чоловікам будуть по силах будь-які завдання — навіть здолати незрозумілі чудовиська.

РЕКЛАМА

А вечір суботи напевне завершиться відвідуванням концерту «Уявних драконів» або іншої популярної групи.

«Не вдавайтеся в дрібні конфлікти, до яких вас провокують. Будьте вище мізерних сварок та зосередьте свою енергію на досягненні величезних цілей, до яких ви прагнете. Ваша наполегливість стане корисною для досягнення дивовижних результатів», — радять знавці Східної астрології.

РЕКЛАМА

Своєю чергою, прихильники західної астрологічної традиції певні, що зірки приготували для українців сьогодні як дрібні неприємності, так і багато чудових сюрпризів.

Овен

РЕКЛАМА

Багато хто прагнутиме скористатися вашою добротою і передати вам свої обов'язки. Не дозволяйте собою маніпулювати, проте не відмовляйте їм у посильній допомозі. Виберіть найважливішу справу і займайтеся тільки одним питанням, інакше не встигнете закінчити заплановане.

Телець

Фінансові питання будуть сьогодні у Тельців на першому місці. Вам доведеться обговорювати цю тему на роботі з колегами і, можливо, ви зрозумієте, як збільшити свій дохід або знайти додатковий. Наведіть лад у робочому графіку, розставте пріоритети і займайтеся тим, що більше не може чекати.

Близнюки

Вдалий день: ваша працездатність на високому рівні і багато справ вирішуються швидко і вдало. Однак 18 листопада можуть виникати ситуації, коли обставини будуть проти вас. Працюйте у звичному для вас темпі і намагайтеся менше спілкуватися, щоб уникнути сварок.

Рак

У вас сьогодні дуже багато ідей і цікавих планів, але не варто витати в хмарах. Виберіть найважливіші й нагальні справи і почніть їх реалізацію, інакше ризикуєте витратити багато дорогоцінного часу даремно. Бажання зробити якомога більше призведе до помилок і розчарувань.

Лев

Проведіть спокійний і ледачий ранок. Леви можуть зайнятися своїми особистими справами в першій половині дня або вирішити побутові питання. Після обіду справ буде занадто багато. Якщо відчуєте, що не справляєтеся, не соромтеся поговорити відверто з начальником, попросіть допомоги в колег.

Діва

Вам захочеться більше спілкуватися з оточенням і обговорювати різні цікаві теми. Зірки попереджають Дів, що в сім'ї можливі напружені ситуації, докори і сварки, тому намагайтеся бути м'якшими з рідними, більше поступайтеся. В основному це вдалий день, обставини складаються на вашу користь.

Терези

Гарною ідеєю буде скласти чіткий план на день і діяти відповідно до нього. Так ви зможете сконцентруватися на дійсно важливих справах і не відволікатися на дрібниці. Зірки радять Терезам почати відкладати гроші на давно заплановану велику покупку, щоб не влазити в борги.

Скорпіон

Напруга останніх днів може дати про себе знати і Скорпіонам сьогодні слід стежити за своїм самопочуттям і не перенапружуватися. Відпочиньте від робочих проблем, займіться чимось цікавим і розслаблюючим. Поговоріть відверто зі своїм партнером, розкажіть йому про свої почуття.

Стрілець

Якщо ви вирішите займатися відразу кількома справами, то ризикуєте наробити помилок і почати нервувати. Вирішуйте питання одне за одним, концентруйтеся на тому, чим ви займаєтеся в цей момент. Зірки обіцяють Стрільцям 18 листопада дуже важливу зустріч або несподіваний дохід.

Козоріг

Під час ухвалення рішень будьте спокійнішими, не відповідайте емоційно, або не подумавши. Холодна голова і раціональний підхід сьогодні ефективніші в роботі. Поради авторитетних людей знадобляться Козорогам, варто до них прислухатися. Більше говоріть коханій людині про свої почуття.

Водолій

Проведіть вільний час весело, запросіть друзів у галасливе місце, отримаєте яскраві емоції та заряд енергії. Спілкування для Водоліїв буде корисним: вони почують цінну пораду або авторитетну думку, яка стане їм у пригоді. Також можна знайти цікавого співрозмовника в інтернеті.

Риби

Щоб зберегти працездатність і позитивний настрій, дійте в комфортному ритмі, робіть перерви і спілкуйтеся з близькими людьми. Не погоджуйтеся на нові завдання, поки не оціните свої ресурси і можливості: справа може виявитися для вас занадто важкою. Не довіряйте всьому почутому.

Водночас варто нагадати, що представникам трьох знаків зодіаку зірки рекомендують бути сьогодні бути дуже уважними і пильними, адже на них десь поряд чатує щастя і багатство — не проґавте їх!

162

Читайте нас у Facebook та Instagram