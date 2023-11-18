Студентам хочуть дозволити звільнитися зі служби для навчання: що відомо

В Україні вкотре продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію, і пропонують залучати до захисту Батьківщини поліцейських, представників охоронних відомств, працівників прокуратури та Служби безпеки України.

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В той же час одній з груп військовозобов'язаних пропонують надати право звільнятися з військової служби — йдеться про студентів, які набули такого статусу вже після мобілізації.

Така можливість з’явиться у них тільки в разі ухвалення законопроєкту № 10209, розповіла сайту ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

За її словами, чинна норма статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу» не передбачає таку підставу для звільнення з військової служби як навчання за денною формою в навчальному закладі. Проте така можливість для звільнення з'явиться у разі ухвалення законопроекту № 10209 від 03.11.2023р.

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«Наприклад, військовослужбовець на момент мобілізації був студентом денної форми навчання та не реалізував з якихось причин своє право на відстрочку. Або перебував в академічній відпустці та поновився в період служби. Або з заочної форми перейшов на денну форму. Чи вступив у навчальний заклад в період проходження ним військової служби. Він буде мати можливість звільнитися, якщо буде ухвалено цей законопроєкт», — розповіла Марина Бекало.

Для цього треба буде подати відповідний рапорт командуванню та надати документи, що підтверджують його навчання на денній або дуальній формі навчання.

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Нагадаємо, що в Україні почали «цікавий» (звичайно, не для всіх) експеримент у деяких великих містах, зокрема і в столиці, де повістки навмисно прикріплюють до паперових платіжок за комунальні послуги.

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