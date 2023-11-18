Повістка в платіжкці за комуналку: чи вважається вона врученою в разі сплати за послуги (пояснення юриста)

В Україні почали по-новому надсилати повістки. Тепер у деяких великих містах, зокрема і в столиці, їх навмисно прикріплюють до паперових платіжок за комунальні послуги.

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Після цього в соцмережах з’явилися жваві дискусії, мовляв, навіщо робити саме так, чи має таке прикріплення якусь юридичну силу, чи вважається повістка врученою, якщо за цією платіжкою сплачена комуналка.

Про те, з якою метою ЖЕКи це роблять, можливо, з відома або за вказівкою ТЦК, про це в коментарі ТСН.ua розповів адвокат Андрій Межирицький.

«За законом, повістку може вручати і керівник ЖЕКу. Відповідно, найімовірніше, ТЦК попросив у ЖЕКу інформацію щодо військовозобов’язаних, які мешкають на тій території, яку обслуговує певний ЖЕК. Після цього було сформовано повістки на цих осіб, їх передали ЖЕКу з вимогою вручити, — каже Андрій Межирицький. — Керівництво ЖЕКу розуміє, що вони — не військові, що проти них можуть і фізичну силу застосувати. Тому доручення ТЦК виконують, прикріплюючи повістки до платіжок. Жодних наслідків такий спосіб оповіщення не несе».

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За словами Андрія Межирицького, є помилкова думка щодо того, якщо комуналка сплачена, то і повістка, прикріплена до платіжки, вважається врученою.

«Законом такого не передбачено. Довести, що повістка вручена належним чином, можна в тому разі, якщо там є підпис особи, якій ця повістка вручається. Крім того, незрозуміло, хто саме сплатив комуналку», — уточнює Андрій Межирицький.

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Нагадаємо, в ТЦК заявили про те, що виписана «на коліні» повістка дійсна і спростували найбільш популярні міфи про мобілізацію.

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