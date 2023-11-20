Вночі мороз та прояснення до зірок, вдень — до сонечка: яка погода буде в Україні на День Гідності та Свободи

У вівторок, 21 листопада, на День Гідності та Свободи, в Україні очікується холодна погода.

У Києві вночі 3−5 градусів морозу, вдень 0−2 градуси морозу.

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«Опади завтра малоймовірні і навіть можливі прояснення — вночі до зірок, вдень до сонечка», — повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Разом з тим, у західних областях ніч буде трохи теплішою — 0…+4 градуси, вдень до +9 градусів.

В цих регіонах можливий дощ, у Карпатах сніг.

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Опади дійдуть також до Вінниччини та Житомирщини, дощ часом переходитиме у мокрий сніг.

На решті території України без опадів.

Температура повітря передбачається низькою: вночі -1.-6, на крайній півночі до -5.-8 градусів, вдень від 3 морозу до 3 тепла. У південній частині вдень очікується +4.+9, в Криму до +10 градусів.

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«З найближчої синоптичної перспективи найхолоднішими ночами в Україні будуть 22 та 23 листопада: -5.-12 градусів, на півночі та північному сході можливо до -12.-14 градусів», — уточнює Діденко.

Опадів побільшає 25−26 листопада, в Україну ввірветься черговий активний циклон з дощами, мокрим снігом та сильним вітром.

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Про те, якою буде зима, читайте в прогнозі на сайті «ФАКТІВ».

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