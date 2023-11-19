Завірюхи та морози до -14: завтра в Україну прийде зима

В атмосфері над Європою намітилися перехідні процеси, що виллється у справжню боротьбу осені та зими на теренах нашої країни. З півночі та північного сходу Європи до нас надходитиме холодне повітря і паралельно з цим активізуються атмосферні фронти та знизиться атмосферний тиск. Наслідком такого сусідства різних за характеристиками повітряних мас стане випадання опадів у вигляді снігу та дощу по всій країні. У північних, центральних та східних регіонах сформується перший сніговий покрив, а температура в окремі дні опуститься до −14…−10 °С. Порівняно тепло залишиться на крайньому півдні, у Криму та на Закарпатті, прогнозує відомий синоптик Ігор Кібальчич.

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Так, у понеділок, 20 листопада, на більшій частині України пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Сухо буде лише у Чернігівській, Київській, Житомирській та Черкаській областях. На Півночі Лівобережжя, а також на Поліссі очікується місцями сильний сніг, налипання мокрого снігу; на дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7−12 м/с; у західній частині змінних напрямів, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −4…+3°С, вдень −2…+3°С.

«У вівторок, 21 листопада, вночі у північно-східній частині країни сніг, удень місцями невеликий сніг та мокрий сніг. На крайньому заході України невеликий дощ із мокрим снігом. На решті території без істотних опадів. На дорогах північних, східних та місцями західних областей ожеледиця. Вітер у західних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с; на решті території північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −7…−2°С, удень +2…-3°С. У західних областях, у Криму та на півдні Одеської області вночі 0…+5 °С, вдень +5…+10 °С», — пише він.

На думку Кібальчича, у середу, 22 листопада, у південних областях та Криму помірний, подекуди значний дощ, у західних областях невеликий дощ із мокрим снігом. На решті України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря в північних та східних областях вночі −13…−8°С, днем −6…−1°С. У західних та південних регіонах вночі 0…+5°С, удень +4…+9°С. У центральній частині країни близько 0 °C.

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«У четвер, 23 листопада, істотних опадів не передбачається. Лише вночі та вранці у Криму та Приазов'ї дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер у країні північно-західний, із переходом днем на південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −7…−2°, вдень близько 0 °C. У північних та східних областях вночі −14…−9°С, вдень −7…−2°С. У п'ятницю, 24 листопада, вночі у західних та північних областях, удень у більшості регіонів пройдуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Місцями налипання мокрого снігу, у Карпатах хуртовина. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вранці та днем місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі близько 0 °C, удень +2…+7°С. У східній частині вночі −10…−5°С, вдень +3…-2°С, на півдні країни вдень +6…+11°С», — прогнозує синоптик.

На думку Кібальчича, у суботу, 25 листопада, у південних та східних областях пройде дощ із мокрим снігом. У західних та північних регіонах місцями невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер західної чверті, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +1…-4°С, вдень +4…-1°С. У південній половині вночі 0…+5°С, удень +3…+8°С. У неділю, 26 листопада, у східних областях дощ та мокрий сніг, на решті території України без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі −5…−0°С, удень +4…-1°С.

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Як писали «ФАКТИ», раніше відомий кліматолог дала прогноз погоди на зиму.

Фото: Pixabay

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