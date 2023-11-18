Переважатиме плюсова температура: кліматологиня дала прогноз погоди на зиму

Незважаючи на те, що цими вихідними на заході України почалося похолодання, зима 2023−2024 років в Україні може бути знову рекордно теплою.

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Температура усіх трьох зимових місяців перевищуватиме кліматичну норму останніх 30 років на 2−3 градуси, повідомила завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі NV.

«За останніми розрахунками чисельних моделей погоди провідних прогностичних центрів світу очікується, що зима 2023−2024 років в Україні може бути теплою, а середня температура повітря за зиму на 2−3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991−2020 років», — зазначила вона.

Кліматологиня додала, що серпень-вересень цього року були теж аномально теплими.

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Так, у грудні може переважати плюсова температура повітря. Вона буде на 2−3 градуси вищою за останні десятиріччя. За прогнозом Балабух, сильних морозів протягом зими не очікується по всій країні, крім Карпат.

У січні та лютому 2024 середня температура на 2 градуси перевищуватиме кліматичну норму. У лютому теж переважатиме плюсова температура, але загалом погода очікується мінлива, на додачу почастішають опади з сильним вітром. Але буде це дощ або сніг — залежить від температури.

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В той же час нагадаємо, що завтра, 19 листопада, атмосферні умови почнуть помітно змінюватимуться і набудуть більш зимового характеру. З північного сходу Європи на територію нашої країни почне надходити холодне морозне повітря і одночасно активізується циклонічна діяльність над Чорним морем.

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