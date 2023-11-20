Операція «Єдність»: Федоров розповів, що вона означає для ЗСУ
Збройні сили України отримали перші 3 000 FPV-дронів завдяки операції «Єдність» — спільному збору UNITED24, «Повернись живим» та monobank.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
«Кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин. Ці потужні „пташки“ допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку», — написав Федоров.
Загалом Сили оборони отримають 10 000 дронів-камікадзе.
Як повідомляли ЗМІ, один із найбільших донатів, 10 млн грн, до збору внесла компанія Favbet.
Раніше компанія Favbet також придбала 53 нових позашляховики для ударних рот «Армії дронів».69