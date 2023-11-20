Операція «Єдність»: Федоров розповів, що вона означає для ЗСУ

Збройні сили України отримали перші 3 000 FPV-дронів завдяки операції «Єдність» — спільному збору UNITED24, «Повернись живим» та monobank.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин. Ці потужні „пташки“ допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку», — написав Федоров.

Загалом Сили оборони отримають 10 000 дронів-камікадзе.

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Як повідомляли ЗМІ, один із найбільших донатів, 10 млн грн, до збору внесла компанія Favbet.

Раніше компанія Favbet також придбала 53 нових позашляховики для ударних рот «Армії дронів».

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