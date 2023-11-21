Виступаючи на телебаченні прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що пропозиція країни для прибуваючих українських та інших біженців повинна змінитися, оскільки неможливо продовжувати приймати людей без обмежень.

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«Міграція — це добре для Ірландії», — сказав він в інтерв'ю програмі «Тиждень у політиці» на RTÉ.

За його словами, кількість економічних мігрантів вже контролюється дозволами на роботу і візами.

«Що стосується нелегальної міграції, тобто людей, які приїжджають з України, або людей, які шукають міжнародного захисту, я думаю, що одна з речей, яку ми повинні зробити, коли ми повинні бути чесними один з одним у цьому питанні, — це переконатися, що те, що ми пропонуємо — з точки зору житла, роботи, грошей — подібне до того, що пропонується в інших країнах ЄС».

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Він сказав, що навіть країни з ультраправими і антиімміграційними урядами не зупинили нелегальну міграцію, але прикордонний контроль в аеропортах потребує вдосконалення.

«Ми це робимо. Два тижні тому я прилетів з Гельсінкі, і мені було приємно бачити, що люди не мають можливості знищити документи».

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Однак, додав він, країні потрібно «відповідати тому, що роблять інші країни, зважаючи на цифри, які надходять з інших країн ЄС та Великої Британії».

«Є багато людей, які, можливо, виїхали з рідної країни кілька років тому або кілька місяців тому, можливо, вони не були в безпеці в тих країнах, але насправді вони провели місяці або навіть роки у Великобританії або Франції, перш ніж приїхати сюди. Це те, що називається вторинними переміщеннями. Ми не повинні їх заохочувати».

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За словами прем’єр- міністра, темпи зростання кількості українців, які прибули до Ірландії за останній рік, в 10 разів перевищують середній приріст кількості людей, які втекли до ЄС від війни в Україні за той самий період. За 12 місяців до кінця вересня 2023 року кількість українців, які шукають міжнародного захисту в Ірландії, зросла на 72,1%. За цей же період кількість громадян України, які шукають притулку в ЄС, зросла лише на 7,2%.

За останніми даними, майже 4,2 мільйона осіб, які тікають з України через війну, мають статус тимчасового захисту в одній з 27 країн-членів ЄС, причому на Німеччину припадає понад 28% від загальної кількості — майже 1,2 мільйона, на Польщу — майже 959 000, і на Чехію — близько 358 000.

Раніше повідомлялося, що уряд Ірландії має намір скоротити соціальну допомогу українським біженцям.

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