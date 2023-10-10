Ще одна європейська країна планує скоротити фінансову допомогу українським біженцям

В уряді Ірландії, яка прихистила в себе українських біженців, почали обговорювати зменшення соціальної підтримки українців. Розмір допомоги порівнюють із аналогічними виплатами в інших європейських країнах.

Прем'єр-міністр країни Лео Варадкар натякнув на можливі зміни у соціальному забезпеченні українців, повідомляє businessplus.ie.

В уряді Ірландії зростає занепокоєння щодо розміру соціальних виплат для українських біженців порівняно з іншими європейськими державами. Прем'єр-міністра Лео Варадкара у парламенті запитали, чи знає він, що країна надає 38,8 євро на тиждень для тих, хто шукає міжнародного захисту, але 220 євро на тиждень для тих, хто тікає з України.

Незалежний депутат Марк МакШаррі навів приклади, що допомога Ірландії українським біженцям — удвічі вища, ніж у Фінляндії (107 євро на тиждень) та майже у 28 разів більша, ніж у Бельгії (7,9 євро на тиждень). На його думку, такі виплати роблять Ірландію більш привабливою для втікачів від війни в Україні.

«Чи скоригує уряд нашу політику, щоб забезпечити баланс із іншими країнами, враховуючи непомірний тиск на розміщення в нашій країні?», — запитав політик у голови уряду.

Прем'єр-міністр відповів, що директива про тимчасовий захист дає людям особливі права згідно із законодавством ЄС.

«Ми постійно дивимося на те, що ми пропонуємо для біженців, які тікають від війни в Україні, порівняно з тим, що пропонується в інших країнах ЄС. Ми повинні розумно ставитися до цих речей і намагатися узгодити те, що робиться в Ірландії, з тим, що робиться в інших європейських країнах», — зазначив урядовець.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Польща збирається з 2024 року скасувати пільги для українських біженців, а у Німеччині пропонують розділити біженців з України на два класи.

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