Три комітети Верховної Ради та уряд вивчать зловживання та порушення Олени Думи в АРМА

За результатами звернення колишнього очільника Центрального теруправління АРМА Владислава Романова до президента Володимира Зеленського про порушення в роботі Олени Думи та АРМА декілька народних депутатів ініціювали урядову перевірку діяльності агентства. Про це виданню «ФАКТИ» розповів Владислав Романов.

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«Ярослав Юрчишин (перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики. - Авт.) дуже активно взявся — доручення на прем’єра пише, щоб йому прозвітували. Сергій Соболєв (член комітету з правової політики. - Авт.) теж взявся так само, як Юрчишин, — попросив прем’єр-міністра розібратися в цій ситуації і щоб потім йому прозвітували, не просто направили за належністю, тож чекає на результати. Тому я впевнений, що результат буде», — розказав він.

За його словами, звернення також було надіслано голові Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитру Наталусі.

У своєму листі до президента України Володимира Зеленського Романов навів перелік зловживань і порушень у діяльності АРМА, очільниці агентства Олени Думи та її радників. Зокрема, ексочільник Центрального теруправління АРМА заявив, що радник Думи побив його за відмову виконувати незаконні доручення щодо «Моршинської» та при свідках погрожував «відрізати голову».

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За словами Романова, чиновники державного агентства АРМА планували влаштувати протизаконне «маски-шоу» на «Моршинській». «Грона зібрав начальника Управління менеджменту активів, кількох керівників відділів цього самого управління і мене попросив підійти. Ставив мені завдання: випиши собі доручення, я його в Думи підпишу і зробите виїзд на „Моршинську“ спільно із БЕБ, зафіксуєте розкрадання», — так Романов описав журналісту незаконні дії, до яких його примушував позаштатний радник очільниці АРМА.

Як пояснив ексчиновник, позаштатні радники не мають повноважень ставити будь-які завдання державним службовцям АРМА. Окрім того, АРМА не має права проводити перевірки, це можуть робити тільки правоохоронні органи за заявою постраждалих, якщо такі є. Такі перевірки АРМА може провести лише після укладення договору з управителем для контролю його діяльності, але на цей час такого договору немає — Антимонопольний комітет лише розглядає можливість його укладення з обраним агентством АРМА управителем через загрозу монополізації.

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«Протиправне передання повноважень щодо вирішення долі „заправок Медведчука“ GLUSKO позаштатним радникам — це кричущий приклад неефективного управління Думи, який навів у зверненні до президента України ексочільник Центрального управління АРМА. Агентство розірвало договір із попереднім управителем, але новий управитель в особі „Укрнафти“ так і не отримав актив в управління», — наголосив Романов.

Щодо управління «заправками», то, за його словами, ними займається не новий управитель.

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«Чи то управління здійснює уже сам Медведчук (або його представники). Чи то заправками займається ще старий управитель, але точно не новий», — розповів він про порушення у роботі АРМА.

Романов у своєму зверненні до президента зазначав, що з часу призначення Олени Думи робота АРМА паралізована, в агентстві діють два паралельних штатних розписи, а на роботу за новим штатним розписом переводять лише службовців АРМА, які доводять особисту лояльність очільниці агентства. Окрім того, за його словами, фіксують факти підробки документів, перевищення повноважень, відвертих зловживань, закритості для громадського контролю, а владні повноваження фактично делеговано позаштатним радникам.

Відео з ефіру на каналі Владислава Романова

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