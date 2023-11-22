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Шоу-бізнес

Не домовились: Антон Вельбой програв суд своїй колишній продюсерській компанії

16:11 22 листопада 2023
Антон Вельбой

Співак Антон Velboi, який був артистом лейбла Papa Music та виступав під псевдонімом Wellboy, програв суд продюсерській компанії. Суд задовольнив позов Papa Music. За розірвання дострокового контракту Антон Velboi має виплатити лейблу 300 тисяч доларів. Про це повідомив адвокат лейблу Олександр Селіванов на своїй сторінці у Facebook.

«Дуже радий повідомити, що хоча ще і не кінець, але все ж таки якийсь „checkpoint“ досягнуто. Минулого тижня суд першої інстанції задовольнив позов лейбла „ПАПА МЬЮЗІК“ до Антона Вельбоя та зобов'язав Антона сплатити компенсацію у розмірі 300 тисяч доларів за дострокове розірвання договору», — пише Селіванов.

Він також продовжує наполягати на тому, що конфлікт все ще можна вирішити мирно. І натякає, що Антон обрав неправильний шлях.

«Антон, а тобі бажаю приймати самостійні рішення. Все ще можна виправити. Ми всі люди», — додав Селіванов.

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Тим часом Антон самостійно випустив нову пісню під псевдонімом Velboi. Однак вона була заблокована на стрімінгових платформах.

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Нагадаємо, скандал між артистом та музичним лейблом триває з квітня цього року після того, як Антон вирішив піти з компанії, дорікнувши, що вони співпрацюють зі зрадником Юрієм Бардашем.

У Papa Music заявили, що на співака негативно впливає Марта Останкову, яку назвали шахрайкою і випустили нову пісню Wellboy та використали діпфейк артиста у відео.

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Фото: instagram.com/a.wellboy

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