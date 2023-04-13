«Його зробили як артиста»: набирає обертів скандал між продюсером і Wellboy

У світі українського шоу-бізнесу набирає обертів скандал між популярним співаком Wellboy (Антон Вельбой), володарем титулу «Відкриття року 2022» музічної премії YUNA-2022 та його музичним продюсером Євгеном Тріпловим. Виконавець хітів «Гуси» та «Вишні» на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив, що перестає співпрацювати з продюсерською компанією Тріплова.

«Я буду працювати сам, важко сказати чи будуть хіти чи не будуть, чи будуть гарні кліпи чи ні, але будь-які зміни це на краще», — написав Антон, зауваживши, що продовжить роботу з колишньою співробітницею продюсерського центру Мартою Останковою.

Відомо, що у розкрутку Wellboy на начальному етапі вклалася Тіна Кароль. А його продюсером до повномасштабного вторгнення росії в Украіну був Юрій Бардаш, який підтримав так звану «спецоперацію» та втік до росії.

Відразу на заяву Wellboy відреагував Тріплов, для якого таке рішення артиста стало несподіваним. Свої думки і образу він виклав у соціальну мережу.

«Люди вклали в Антона більше 200 тисяч доларів, працювали з ним два роки, зробили всі його хіти, — обурився Євген. — Його зробили, як артиста. І тепер, коли можна і треба повертати інвестиції, бо це вже великий артист, Марта каже: „Антон, давай мы не будем ни с кем делиться, только ты и я“. І звичайно, як я зрозумів, Антон сказав „так“. Але будемо вирішувати все це в юридичній площині».

«ФАКТИ» писали, що колишній продюсер Ані Лорак Юрій Фальоса втік до росії.

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