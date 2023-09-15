Повернення було недовгим: Антон Вельбой випустив нову пісню, проте вона вже заблокована на стрімінгових платформах

Співак Антон Вельбой після розриву з продюсером випустив першу пісню під новим сценічним ім’ям ANTON VELBOI. Трек та кліп «Люди на землі» з’явився у соціальних мережах та на стрімінгових платформах.

«Моя нова пісня „Люди на Землі“ є проявом співчуття та розуміння людей, які були змушені покинути рідну домівку та тих хто залишився, але не може себе віднайти. В свою чергу хочу подякувати Збройним силам України, адже завдяки їх мужності та стійкості ми сьогодні маємо можливість жити, творити, надихати та надихатись», — написав Антон в інстаграмі, презентуючи нову роботу.

Він також розповів на радіо про створення власного лейблу.

Здавалась, що скандал з колишнім продюсерським центром PAPA MUSIC вичерпано. Та ні. Вже наступного дня після прем’єри трек заблокували на музичних стрімінгових платформах.

В коментарі МУЗВАР лейбл заявив, що наразі вони перебувають у стадії перемовин з Антоном, а створення Wellboy family вважають незаконним.

Вельбой наразі ситуацію ще не коментував.

Нагадаємо, у квітні артист Антон Вельбой заявив, що припиняє співпрацю з продюсерами, і звинуватив лейбл у співпраці з росією. Представники центру самостійно подали документи на перевірку до СБУ. Пізніше Служба безпеки України підтвердила, що лейбл не порушував українське законодавство.

Після розриву з Антоном продюсерський центр Papa music здивував прихильників, випустивши на офіційних сторінках популярного артиста Wellboy нову пісню «Документи у Дії».

Раніше Вельбой розповів про свій розвиток після втечі до рф скандального продюсера Бардаша.

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