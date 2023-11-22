«Не пробачимо, не забудемо ї***у русню»: 11-разового чемпіона світу вбила російська міна

На війні з російською нечистю загинув знаменитий український спортсмен, 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, заслужений майстер спорту 38-річний Сергій Лисюк. Про це повідомили на факультеті фізичного виховання НУЧК імені Т. Г. Шевченка на своїй сторінці у Facebook. Раніше війна забрала життя чемпіона України з кікбоксингу Максима Бордуся.

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«Чернігів втратив видатного кікбоксера Сергія Лисюка внаслідок клятої війни. Наші щирі співчуття дружині Олені Бібік (колишня біатлоністка. — Авт.), рідним та близьким Героя. Дякуємо всім за молитви та фінансову підтримку у цей скрутний час», — йдеться у повідомленні.

Після підриву на міні під час виконання бойового завдання Сергій перебував у реанімації в Дніпрі. Йому ампутували ногу. Лікарі близько 10 днів боролися за життя спортсмена. На жаль, отримані травми виявилися несумісні з життям.

До початку війни Сергій Лисюк обіймав посаду старшого викладача кафедри фізичної підготовки в Академії державної пенітенціарної служби. З початком повномасштабного вторгнення рф він вступив до територіальної оборони, потім воював на Донбасі. Сергій був одружений, виховував сина.

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Сергій Лисюк з дружиною та сином

На смерть титулованого земляка відреагував чемпіон Європи з біатлону Артем Прима.

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«Вічна пам'ять герою. Не пробачимо, не забудемо ї***у русню. Підтримаємо сім'ю Сергія. У нього залишилися дружина та син, який так і не дочекався тата з війни», — написав Пріма у соцмережі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що призер чемпіонату України з хокею загинув на війні.

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