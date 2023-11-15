Був єдиною дитиною у сім'ї: на війні загинув призер чемпіонату України з хокею

У четвер, 16 листопада, на столичному Лук'янівському цвинтарі поховають колишнього воротаря хокейного клубу «Білий Барс» Олексія Логінова, який загинув на війні, що розв'язала росія, повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України. У грудні йому виповнилося б 24 роки. Раніше окупанти вбили 42-річного чемпіона нашої країни з хокею Олександра Хміля.

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Олексій був вихованцем знаменитої школи «Сокола», з яким 2015-го став бронзовим призером чемпіонату України U17. Далі голкіпер потрапив у систему київської «Крижинки», а у 2017-му дебютував у дорослому чемпіонаті України зі столичними «Крижаними Вовками». У наступному сезоні Логвінов став чемпіоном України серед молоді (U20) у складі «Білого Барса», а також зіграв два матчі у дорослому національному чемпіонаті, чим допоміг білоцерківцям здобути «бронзу».

У мирному житті Олексій був студентом географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після початку повномасштабної війни добровольцем пішов до лав ЗСУ. Він був єдиною дитиною у сім'ї.

На жаль, на війні з російськими окупантами вже загинули шестеро українських хокеїстів — 26-річний Ярослав Гаркавко, 19-річний Олександр Колонюк, 42-річний Олександр Хміль, 21-річний Владислав Лихошва, 24-річний Макар Єрофєєв і ось тепер 23-річний Олексій Логінов.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що хокеїста з росії ліквідовано на українській землі.

Фото із соцмереж

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