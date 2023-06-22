Український чемпіон загинув у запеклих боях за рідну країну

Світ українського спорту продовжує поповнюватися іменами воїнів-патріотів, які віддали своє життя заради незалежності рідної країни.



Як повідомляє сайт «Ангели спорту», черговою жертвою кровопролитної війни, розв'язаної російськими нелюдами, став чемпіон України, неодноразовий переможець та призер десятків турнірів з кікбоксингу 23-річний Максим Бордусь.

У перший же день повномасштабного вторгнення Максим добровільно пішов до армії. Спочатку стояв на варті Києва та Київської області у складі 112-ї бригади територіальної оборони, потім був відправлений на схід на Лиманський напрямок. У березні 2023-го боєць перевівся до штурмової бригади «Азова» й після двох місяців підготовки опинився на Запоріжжі, де й загинув від ворожого снаряда, виконуючи бойове завдання.

Кікбоксер Максим Бордусь загинув на Запоріжжі від ворожого снаряду

Додамо, що на сайті глави нашої держави зареєстровано петицію про присвоєння Максиму Бордусю звання Героя України (посмертно), яку за кілька днів підписали понад 2,7 тисячі осіб (із 25-ти необхідних для розгляду).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що брат футболіста київського «Динамо» Микити Бурди загинув на війні з росією.

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