Цивільна авіація росії знаходиться на межі колапсу: ГУР провело кіберспецоперацію і ось що дізналося

В росії після введення санкцій у скрутному становищи опинилася галузь авіаційних перевезень. Непоодинокі випадки виходу з ладу цивільних авіалайнерів. Наприклад, цієї осені у літака, що прямував маршрутом Сочі — Омськ, відмовила гідросистема. Airbus з 159 пасажирами та 6 членами екіпажу був вимушений сісти в полі.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України зазначає, що ця галузь в рф знаходиться на межі колапсу, та публікує закриті дані підрозділу міністерства транспорту рф, які було отримано в результаті кібероперації.

Так, був отриманий доступ до щодобових звітів «росавіації» щодо надзвичаних подій в галузі. Аналіз документів свідчить, що «царина цивільної авіації терористичної росії перебуває на межі колапсу».

Фото ГУР

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В ГУР публікують деякі документи та зазначають, що лише упродовж січня 2023 року було зафіксовано 185 авіапригод, близько третини яких кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак «сухой superjet» ― 34 проблемні випадки.

Фото ГУР

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«За перших 9 місяців 2023 року в росії задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, зростання небезпеки польотів в росії зросло втричі. Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення. Держава-агресор росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють „кустарно“ ― без відповідної сертифікації. Станом на березень 2022 року росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. І якщо на той час лише до 10% із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неавтентичних запчастин, то нині через такий „сервіс“ прогнали вже майже 70% авіапарку», — йдеться у повідомленні.

Фото ГУР

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За даними ГУР, дефіцит запчастин призвів до так званого «авіаканібалізму» — коли одні літаки розбирають для ремонту інших. Так, до середини 2023 року в рф пустили на «донорство» понад 35% повітряних суден. А більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не можуть відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене.

«Аналіз характеру авіаційних інцидентів з отриманих документів вказує, що низка відмов, особливо пов’язаних з двигунами, шасі і механізацією крил, має системний характер. Тенденція свідчить ― сфера цивільної авіації на росії перебуває у зоні серйозної турбулентності з високим ризиком зірватись у круте піке. Відповідна реальність ― прямий наслідок санкцій, найбільш болючими з яких для держави агресора росії виявились: заборона на постачання повітряних суден і запчастин до них; повна відмова в технічному обслуговуванні і наданні послуг; відмова в оновленні програмного забезпечення; затримання російських повітряних суден за кордоном; обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації», — зазначають в ГУР.

Раніше розслідувачі видання «Важные истории» стверджували, що росія, намагаючись обходити західні санкції, знайшла певні шляхи, та лише за рік після широкомасштабного вторгнення в Україну (з лютого 2022 до березня 2023) придбала оригінальні запчастини для літаків Boeing і Airbus на 188 млн доларів.

Фото зі сторінки ГУР

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