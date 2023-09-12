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Відмовила гідросистема: літак із понад 150 пасажирами аварійно сів у чистому полі під Новосибірськом (фото, відео)

8:59 12 вересня 2023
Літак сів у полі

В росії, де цього літа розбився (або був збитий місцевою ППО) літак з керівником ПВК «Вагнер» євгенієм пригожиним, сталася нова авіаційна НП — авіалайнер з пасажирами сів у полі в Новосибірській області.

Як повідомляє Mash, у літака, що прямував маршрутом Сочі — Омськ, відмовила гідросистема. На борту Airbus перебували 159 пасажирів, з них 23 дитини, та 6 членів екіпажу. Повідомляється, що під час екстреної посадки ніхто не постраждав.

Фото "Меш"

Фото "Меш"

Літак був готовий сісти в Омську, але коли відмовила гідросистема, пілоти хотіли летіти на запасний аеродром у Новосибірську.

Однак палива могло не вистачити, і пілоти, подавши сигнал про надзвичайну ситуацію, сіли на найближче поле.

Пізніше стало відомо, що двом пасажирам літака була потрібна допомога медиків — їх відправили на рентген із забоями, ще двом надали допомогу на місці у зв'язку з підвищеним тиском і нападом астми.

У соцмережах, де користувачі коментували цей інцидент, наголошувалося, що відмова техніки пов'язана з нестачею запчастин до авіалайнерів іноземного виробництва. Такі наслідки запровадження санкцій проти росії.

Нагадаємо, що цього року влада Грузії вирішила відновити авіасполучення з росією. Перший пасажирський авіалайнер, який прибув з рф, місцеві жителі послали за адресою, за якою раніше йшов російський військовий корабель.

Фото «Меш»

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