Санкції не працюють: росія з початку війни зуміла закупити для своїх Boeing і Airbus запчастини на мільярди

Російська влада зуміла вельми швидко й успішно знайти можливості закуповувати запчастини для літаків Boeing і Airbus, незважаючи на санкції, які США та ЄС запровадили через повномасштабне військове вторгнення рф в Україну. Хоча періодично, наприклад, США вимагають від Туреччини припинити польоти російських літаків американського виробництва. За рік війни проти України росія закупила з лютого 2022-го по березень 2023 року оригінальні запчастини для цих літаків на суму 18 мільярдів рублів (188 млн доларів).

Це встановило розслідувальне видання «Важные истории», яке 12 вересня опублікувало звіт.

Розслідувачі з'ясували, що в постачанні запчастин в обхід санкцій брали участь 150 компаній із 26 країн світу. Лідером виявилися посередники з Об'єднаних Арабських Еміратів, на яких припадають закупівлі на суму 9 млрд рублів, тобто половина всіх угод. На другому місці опинилися китайські компанії (5 млрд рублів або 52 мільйони доларів), на третьому місці посередники з Туреччини (2 млрд рублів або 21 млн доларів).

Посередникам вдавалося купувати запчастини для росії навіть у таких країнах, як США, Велика Британія, Німеччина, Чехія і Литва, які займають дуже жорстку позицію щодо кремля. Офіційні торговельні відносини цих держав з росією зведено до мінімуму або припинено зовсім.

Поставки здійснювалися за схемою так званого паралельного імпорту. При цьому, як з'ясувалося, багатьма компаніями-постачальниками володіють російські громадяни.

Наприклад, зареєстрована в ОАЕ компанія Griffon, яка поставила запчастин на 1,2 млрд рублів (12,5 млн доларів), належить Ірині Гороховській та Іллі Рисеву. Останній є засновником двох юридичних осіб у рф, які також займаються торгівлею авіаційними запчастинами.

Майже половину всіх закупівель здійснили державні авіакомпанії «Аерофлот», «Россия» і «Победа». Одним із головних покупців стала московська компанія «Протектор». Вона виконувала роль посередника і перепродала російським авіаперевізникам деталі на суму 21 млн доларів.

Як відомо, санкції проти російської авіагалузі передбачають заборону на постачання до рф будь-якої авіатехніки, а також заборону на польоти лайнерів російських авіаперевізників до країн ЄС і США. На підставі санкцій було відкликано сертифікати страхування, а літаки, придбані російськими авіакомпаніями в лізинг, підлягали поверненню. Звісно, росія цю вимогу не виконала.

Посередників не злякав той факт, що в США і низці країн Європи передбачена кримінальна відповідальність за порушення санкцій. Щоправда, стаття ця поки застосовується рідко. Наприклад, у травні в Сполучених Штатах було заарештовано двох росіян за звинуваченням у порушенні експортного контролю. За версією слідства, вони організували ланцюжок посередників у США і Туреччині, щоб постачати деталі до Boeing і Airbus. Суд над ними ще не завершено. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що за даними розслідування Wall Street Journal, Китай обходить санкції США.

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