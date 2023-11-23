У середині листопада 2023 р. Міністерство юстиції визнало протизаконними дії державного реєстратора Юрія Козлова про зміну керівника та місцезнаходження ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», що входить до холдингу GNT Group. Міністерство на два місяці заблокувало реєстратору доступ до Єдиного державного реєстру.

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Наказ про це Мін'юст опублікував 13 листопада 2023 р. На підставі висновку центральної Колегії Мін'юсту щодо розгляду відповідних скарг.

Перегляд цієї справи Колегією став можливим після того, як суди дійшли висновку, що Козлов неправомірно перереєстрував підприємство з Одеси (де знаходяться портові потужності GNT) на Львів та змінив директора Віталія Марченка на юриста, який діє на користь кредитора Argentem Creek Partners, Ігоря Кулака. Справу розглядали за скаргою «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (Olimpex Coupe International).

Як прокоментував адвокат власників холдингу GNT Group Григорій Павленко, зміна керівництва та місцезнаходження «Олімпекс Купе Інтернейшнл», яку провів держреєстратор Юрій Козлов, стала початком рейдерської атаки фонду Argentem Creek Partners (ACP) на бізнес-активи GNT Group.

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«Рішення Мін'юсту підтверджує те, про що раніше заявляв GNT Group: фонд ACP під приводом стягнення боргу незаконно розпочав переоформлення на себе всього портового бізнесу міжнародного холдингу, заснованого Сергієм Грозою та Володимиром Науменком. Використання саме державного реєстратора в цій схемі може свідчити про тиск з боку влади на користь ACP», — зазначив адвокат.

Нагадаємо, міжнародний холдинг GNT Group (збудував зерновий термінал в Одеському морському торговому порту) взяв два кредити на $ 75 млн у ACP та на $ 20 млн у Innovatus Capital Partners під заставу корпоративних прав компанії, вартість яких у рази перевищувала цей кредит. Через пандемію COVID-19 у 2020−2021 роках та повномасштабну війну з росією у 2022 році у GNT Group виникли труднощі з погашенням тіла кредиту.

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Як заявили власники GNT, з початком роботи «зернового коридору» виникли стабільні перспективи погашення боргу. У грудні 2022 року GNT вів переговори з ACP та Innovatus про реструктуризацію боргу та одночасно про стратегічні інвестиції з іноземними компаніями. Але 20 грудня ACP раптово оголосив про примусове стягнення боргу, залишивши на перерахування лише кілька годин. А за день до того, як оголосити про стягнення, 19 грудня, кредитор уже ініціював зміну керівництва «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та інших компаній холдингу, які керують зерновим терміналом. Реєстраційні дії, які визнано Мін'юстом незаконними, провів реєстратор Юрій Козлов.

У GNT заявили, що ніколи не відмовлялися виконувати свої зобов'язання, але кредитори за всіма ознаками приступили до рейдерського захоплення компанії та намагаються знецінити бізнес із подальшим непрозорим перепродажем активів зацікавленій третій стороні.

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Як писав «Цензор», ці спроби захоплення портового бізнесу могли здійснюватися за кулуарної підтримки голови фракції «Слуг народу» Давида Арахамії та юридичної компанії Hillmont Partners, яка має у Львові та українській владі, у тому числі судові, давні тісні зв'язки (зокрема, колишні партнери стали народними депутатами СН). Ігор Кулак є юристом Hillmont Partners.

Як стало відомо ЗМІ, Давид Арахамія за півтора місяця до конфлікту у Відні зустрічався з ACP. Варто зазначити, що Арахамія відмовився коментувати журналістам цю інформацію.

1 березня нотаріус Анатолій Гулієв на законній підставі за рішенням Західного апеляційного господарського суду відновив юрадресу «Олімпекс Купе Інтернейшнл» в Одесі та Віталія Марченка керівником підприємства. Тоді Мін'юст задовольнив скаргу Кулака та всупереч процедурі без розгляду питання Колегією одноосібним наказом скасував реєстраційні дії Гулієва. Але цей наказ Мін'юсту через його суперечливість так і не було виконано. До сьогодні директором компанії залишається Віталій Марченко.

Проте у жовтні у ЗМІ, без вказівки джерел інформації, було опубліковано новину, що слідчий Нацполіції вручив Гулієву підозру у кримінальному провадженні нібито за те, що той не виконав судове рішення.

Як прокоментував адвокат, «такі можливі дії Нацполіції більше ніж дивні через те, що нотаріус Гулієв саме явно виконав рішення суду, а не навпаки. Все це ще раз свідчить про можливий корупційний слід із адміністративним тиском з боку влади…»

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