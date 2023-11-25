Мессі звинуватили у зраді дружині: названо ім'я розлучниці

Легендарний футболіст «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який завоював восьмий у кар'єрі «Золотий м'яч», зрадив свою дружину та матір трьох своїх дітей Антонеллу Рокуццо після 15 років шлюбу, стверджує бразильський портал Directo do Miolo.

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Розлучницею видання називає журналістку Софію Мартінес, яка висвітлює матчі збірної Аргентини. Олії у вогонь підливає і той факт, що в Instagram дівчини є спільні фото з Ліонелем. Directo do Miolo стверджує, що Мессі та його дружина Антонелла переживають кризу у стосунках і перебувають за крок від розлучення.

Ліонель Мессі та Софія Мартінес

До речі, щось подібне вже потрапляло в пресу кілька років тому, коли в мережі з'явилися кадри, як Ліонель підозріло захоплено торкається до грудей стриптизерки в США. Новина швидко дійшла до дружини Мессі, і на нього чекав грандіозний скандал. Антонелла нібито навіть подала на розлучення і змилостивилася над Ліонелем лише після переконливих доказів чоловіка, що цей кадр є винятково плодом фотошопу і аж ніяк не реальністю.

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До речі, в Аргентині вважають, що інформація про зраду Ліонеля не має нічого спільного з реальністю. Мовляв, бразильці ніяк не можуть переварити недавню поразку їхньої збірної від Мессі та компанії у відбірному матчі чемпіонату світу (0:1), от і вигадують гидоту.

Нагадаємо, що Ліонеля та Антонеллу ще в дитинстві в їхньому рідному місті Росаріо познайомив двоюрідний брат дівчини Лукас Скаглія, з яким футболіст товаришує досі. Пара почала зустрічатися у 2008 році, а у 2017-му зіграла розкішне весілля. У пари Ліонеля та Антонелли троє синів — 11-річний Тьяго, 8-річний Матео та 5-річний Чіро.

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Ліонель з дружиною та дітьми

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Мессі переплутала чоловіка з партнером по клубу, але вчасно «схаменулась».

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Фото Instagram

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