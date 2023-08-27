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Спорт

Дружина Мессі переплутала чоловіка з партнером по клубу, але вчасно «схаменулась»: забавне відео

14:03 27 серпня 2023
Ліонель Мессі з дружиною Антонеллою Рокуццо

У конфузну ситуацію потрапила дружина чемпіона світу з футболу аргентинця Ліонеля Мессі — Антонелла Рокуццо.

Благовірна семиразового володаря «Золотого м'яча» поспішила на поле, щоб привітати чоловіка з першою перемогою у складі «Інтер Маямі» в чемпіонаті МЛС (клуб Девіда Бекхема обіграв «Нью-Йорк Ред Буллз» — 2:0, а сам Лео забив один із м'ячів після виходу на заміну).

Гол Мессі у ворота «Нью Йорк Ред Буллз»

Ось тільки невдача — назустріч їй поспішив не Мессі, а його багаторічний одноклубник по «Барселоні» й зараз у «Інтер Маямі» Жорді Альба. Антонелла потягнулася, щоб обійняти та поцілувати його, але, наблизившись до Альби, все ж таки вчасно помітила, що це не її чоловік — і відсторонилася, лише тепло обійнявши Жорді.

Додамо, що завдяки цій перемозі «Інтер Маямі» нарешті залишив останнє місце в турнірній таблиці Східної конференції. Що стосується самого Мессі, то в дев'яти матчах, проведених за клуб із Маямі, на його рахунку 11 голів та три гольові передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Аргентині обстріляли магазин дружини зіркового Ліонеля Мессі.

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