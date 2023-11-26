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Непереможний Бенавідес побив ексчемпіона двох дивізіонів у бою за титул (відео)

9:55 26 листопада 2023
Девід Бенавідес&nbsp;— Деметріус Андраде

У ніч на неділю, 26 листопада, на Michelob ULTRA Arena у Лас-Вегасі (США) відбувся вечір професіонального боксу, у головному бою якого володар тимчасового титулу WBC у другій середній вазі, непереможний американець Девід Бенавідес (28 перемог, 24 з них — нокаутом), котрий побив у березні Калеба Планта, впевнено переміг колишнього чемпіона двох дивізіонів, свого співвітчизника Деметріуса Андраде (32 перемоги, 19 з них — нокаутом, 1 поразка).

Із самого початку поєдинку 26-річний Бенавідес демонстрував, хто господар у рингу, і у четвертому раунді потужним правим боковим відправив 35-річного Андраде у нокдаун. Деметріус «вижив», але став пропускати ще більше ударів і відмовився виходити на 7-й раунд.

За підрахунками CompuBox Punch Stats, на момент зупинки бою у Бенавідеса мети досягли 117 із 336 ударів, у той час, як в Андраде точними виявилися лише 68 із 259 «пострілів».

Девід Бенавідес впевнено зберіг свій пояс і, як і раніше, претендує на бій за титул WBC, яким зараз володіє знаменитий мексиканець Сауль «Канело» Альварес.

До речі, одним із перших, хто привітав Девіда з перемогою, став легендарний Майк Тайсон.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі на очах у Усіка побував у нокдауні і врятувався лише завдяки рішенню суддів.

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Фото Twitter Showtime Boxing

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