Непереможний Бенавідес у кривавому бою ексчемпіонів світу побив боксера, який пережив дві сімейні трагедії (відео)

У ніч на неділю, 26 березня, на MGM Grand у Лас-Вегасі (США) відбувся вечір професіонального боксу, у головному бою якого тимчасовий чемпіон WBC у суперсередній вазі (до 76,2 кг) американець Давид Бенавідес (27 перемог, 23 з них — нокаутом), який побив раніше в бою за титул поліглота з Канади, переміг свого співвітчизника Калеба Планта (22 перемоги, 13 з них — нокаутом, 2 поразки).

Стартові раунди поєдинку, який відвідав легенда боксу Флойд Мейвезер, несподіваного пройшли з перевагою Планта, хоч і фаворит Бенавідес потужними одиночними ударами залишав сліди на обличчі Калеба.

Бій у Лас-Вегасі відвідав легендарний Флойд Мейвезер

Але в другій половині бою Давид повністю заволодів перевагою, і ближче до кінця поєдинку Плант із розбитим носом та розсіченням відверто виживав. У підсумку Бенавідес переміг суперника одноголосним рішенням суддів (115:113, 116:112, 117:111) і, зберігши пояс, став обов'язковим претендентом на титул WBC, яким зараз володіє знаменитий мексиканець Сауль "Канело" Альварес.

Як свідчать суддівські записки, служителі Феміди віддали Планту лише 4 з 12 раундів.

Додамо, що Калеб Плант, який раніше програв лише Саулю Альваресу, до своїх 30 років пережив дві сімейні трагедії. Матір боксера застрелив поліцейський після того, як вона погрожувала копу ножем. А дочка американця Аліа померла у 19 місяців від пневмонії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі зірвано.

Фото Twitter SHOWTIME Boxing

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