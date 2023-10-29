Ф'юрі — Нганну: Циганський король на очах у Усика побував у нокдауні і врятувався лише завдяки рішенню суддів (відео)

У ніч на неділю, 29 жовтня, на 26-тисячному стадіоні «Бульвар Холл» в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся масштабний вечір боксу, в головному бою якого непереможний чемпіон WBC у суперважкій вазі 35-річний британець Тайсон Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия), у якого нещодавно народилася сьома дитина, бився з зіркою ММА 37-річним камерунцем з французьким паспортом Френсісом Нганну, котрий дебютував у професіональному боксі.

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У 10-раундовому бою на кону не стояв титул Циганського короля, але з цього приводу WBC виготовив спеціальний пояс для переможця. Африканець з вагою 123,4 кг виявився найважчим суперником у кар'єрі Ф'юрі (раніше таким був Дерек Чісора — 118,3 кг). Як показав бій, на рингу — теж. У першому раунді зірка змішаних єдиноборств пропустив кілька смачних ударів від британця, але згодом пристосувався і в третій 3-хвилинці… відправив Ф'юрі в нокдаун. Вау!

І надалі Нганну мало чим поступався зірці боксу. Пропускав та потужно відповідав, у 8-му раунді ледь не відправивши 125-кілограмового Циганського короля у нокаут. У результаті не слабо побитий британець відсвяткував перемогу лише завдяки роздільному рішенню суддів – 94:95, 96:93, 95:94. "Ми щойно бачили пограбування", - написав ексфутболіст збірної Англії Гарі Лінекер, коментуючи суддівський вердикт

За неофіційною інформацією, Ф'юрі заробив за бій близько 65 мільйонів доларів, Нганну дісталося 10 мільйонів. Для порівняння: раніше найбільший гонорар у кар'єрі британця був 30 млн доларів за поєдинок з Ділліаном Уайтом у квітні 2022-го, а камерунцю найбільше грошей — 600 тисяч доларів — приніс поєдинок із Сирілом Ганом у UFC у січні 2022-го.

До речі, одним із найуважніших глядачів на поєдинку був Олександр Усик, який зустрівся з Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії перед боєм і там же має битися з британцем титул абсолютного чемпіона світу 23 грудня.

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Після бою Усик і Ф'юрі зійшлися в рингу віч-на-віч. «Давай поб'ємося тут. За всі пояси. За звання абсолюта. Давай, брате, давай», — запропонував британець. «Давай. Я поб'ю його неймовірно», — парирував українець. До речі, на запитання журналіста, чи відбудеться їхній бій 23 грудня, Олександр відповів: «Побачимося 23 грудня. Я пішов спати».

А взагалі поєдинок в Ер-Ріяді відвідали багато світових зірок — боксери Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Шенон Бріггс, Менні Пак'яо, Рой Джонс, Амір Хан, Артур Бетербієв, бійці ММА Конор Макгрегор та Ісраель Адесанья, репери Емінем та Каньє Уест, а також футболісти Кріштіану Роналду (з Джорджиною Родрігес), Роналдо, Луїш Фігу, Ріо Фердінанд та інші. Шоу перед боєм вони побачили яскраве та барвисте, і, що найдивовижніше, бокс — не гірший…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду зробив Френсісу Нганну перед боєм з Тайсоном Ф'юрі дорогий подарунок.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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