Била металевою ніжкою столу та знущалася: вихователька будинку сімейного типу на Київщині катувала дітей

В Україні розслідують ще один факт знущання над дітьми. До Фастівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що в дитячому будинку сімейного типу мамою-вихователькою систематично здійснюється побиття малолітніх та неповнолітніх вихованців, які знаходяться під її опікою. Про це повідомляє поліція Київської області.

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Як встановили правоохоронці, 59-річна жінка вчиняє стосовно дітей психологічне насилля та майже до всіх застосовує фізичну силу. Діти розповіли, що стали свідками того як мати-вихователь завдала ударів 13-річному підопічному — спочатку руками, а потім металевою ніжкою столу.

«Хлопця били в область голови, однак він встиг закритися руками. Також діти зазначили, що мати систематично карала їх, застосовуючи пасок, електрокабель та інші предмети», — йдеться у повідомленні.

На вихованні в будинку сімейного типу перебувало 7 дітей віком від 9 до 15 років. Нині вони перебувають у лікарні, де проходять медичний огляд.

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За фактом катування, за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігурантці про підозру [ч.1 ст. 127 ККУ]. Жінці загрожує до 6 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Одещині стався шокуючий випадок знущання над неповнолітнім з боку його однокласників.

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