Змушували їсти фекалії та закривали рот ганчіркою: на Київщині чоловік і жінка знущалися з трьох дітей

На Київщині скерували до суду справу щодо знущання над неповнолітніми дітьми. Наругу чинила матір малечі та її співмешканець, розповіли у Київській обласній прокуратурі.

Трьом дітям віком 3, 5 та 11 років майже не давали їсти, а натомість змушували вживати фекалії. За найменшу провину малечу карали — ставили біля стіни на коліна з піднятими вгору руками.

«Батьки» зловживали алкоголем та влаштовували сварки, які часто переростали в бійку, а щоб сусіди не чули дитячий плач жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством.

Крім того, мати демонструвала дітям свої статеві органи і вчиняла сексуальне насильство над ними.

Наразі дітей вилучено із родини, наразі вони знаходяться під опікою патронатних служб.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за фактами домашнього насильства, катування, погрози вбивством, передачі малолітніх для експлуатації, зґвалтування, сексуального насильства, розбещення дітей та злісного не виконання обов’язків по догляду за дітьми (ст. 126−1, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч. 5 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ст. 166 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування здійснює Головне управління Національної поліції в Київській області.

Нагадаємо, раніше ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді провину матері з Черкас у торгівлі порнографією і розбещенні власної дитини. Жінка з 2019 року мати розбещувала власну малолітню доньку, примушуючи її до участі у створенні дитячої порнографії, а роликами торгувала в мережі.

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