Намагався підкупити топ-посадовця: суд обрав запобіжний захід нардепу Лабазюку

Вищий антикорупційний суд у ввторок вранці оправ запобіжний захід народному депутату від групи «За майбутнє» Сергію Лабазюку. Його відправили під варту із можливістю внесення застави у розмірі понад 40 млн. гривень, як того просив прокурор САП, інформує РБК-Україна.

РЕКЛАМА

Діючого народного депутата викрили на наданні неправомірної вигоди топ-посадовцям Олександру Кубракову і Мустафі Найєму.

На засіданні 28 листопада слідчий суддя частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та застосував до нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

У випадку невнесення застави Лабазюка триматимуть під вартою протягом 2 місяців — до 21 січня 2024 року.

РЕКЛАМА

Водночас суддя ухвалив взяти підозрюваного під варту просто у залі суду.

Нагадаємо, народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державної агенції з відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол. США. За це він сподівався на сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

РЕКЛАМА

175

Читайте нас у Facebook та Instagram