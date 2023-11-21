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НАБУ прийшло за Лабазюком: у чому підозрюють нардепа (фото)

16:08 21 листопада 2023
НАБУ

В Україні триває боротьба з корупцією. Чинний народний депутат України підозрюється у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

«НАБУ і САП спільно з Віцепрем'єр-міністром з відновлення України — Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України викрили чинного народного депутата, за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів, на пропозиції неправомірної вигоди. У серпні 2023 року він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв „винагороду“ у розмірі 3−5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії», — йдеться у повідомленні.

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За інформацією НАБУ, після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол. США.

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«Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці. Слідчі дії стосовно народних обранців стали можливими завдяки особистому сприянню Генерального прокурора», — йдеться у повідомленні.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що мова йде про народного депутата Сергія Лабазюка (фракція «За майбутнє»).

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Як писали «ФАКТИ», раніше підозру вручили народному депутату Олексію Одарченко («Слуга народу»). Його підозрюють в тому, що він намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

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