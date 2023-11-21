Нардеп намагався підкупити високопосадовця біткоїнами: подробиці від НАБУ (фото, відео)

Нещодавно в Києві був затриманий посадовець з Антимонопольного комітету, який збирав «данину» з підприємців, а наразі повідомляється про затримання чинного народного депутата України за спробу підкупити високопосадовця.

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Як повідомляють в НАБУ, разом із САП була викрита низка злочинів, пов’язаних із відновленням України. Так, народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державної агенції з відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол. США.

Фото НАБУ

В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

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Фото НАБУ

«Після виділення коштів з фонду, на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США. Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати», — йдеться у повідомленні.

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У САП додають, що йшлося про виділення коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено) і що пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.

В антикорупційному бюро зазвичай не називають прізвищ затриманих. Втім, у мережі вже з`явилася інформація з приводу особи, яка пропонувала неправомірну вигоду.

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Так, народний депутат Олексій Гочаренко повідомляє, що голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма намагався підкупити «слуга народу» Андрій Одарченко. Затримання та вручення підозри відбулося під будівлею Комітету з антикорупційної політики, де відбувалося засідання за участі керівництва НАБУ.

Одарченко — народний депутат України IX скликання, доктор технічних наук, професор, декан факультету управління торговельно-підприємницької та митною діяльністю Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Також Гончаренко повідомляє, що тривають обшуки у народного депутата України Сергія Лабазюка («За майбутнє») та «слуги народу» Володимира Козака.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці підозрюють «слугу народа» Анатолія Гунька та двох його спільників в отриманні неправомірної вигоди.

Фото НАБУ

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