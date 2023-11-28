Удар стихії по Україні: загинули 10 людей, ще 23 постраждали

Розгул стихії в Україні привів не тільки до знеструмлення населених пунктів і порушень графіку руху поїздів, але й до загибелі людей.

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Так, станом на ранок 28 листопада через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали, серед них є діти. Про це повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей — в Одеській, Харківській Миколаївській областях та у Києві. Ще 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини», — повідомив Клименко.

Допомога водіям на трасі

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Також міністр поінформував про ліквідацію наслідків негоди станом на ранок вівторка, 28 листопада.

Одеська область

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Підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям.

Один з відбуксованих автобусів

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Через негоду 5 людей загинули, ще 15 — постраждали.

На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

Миколаївська область

Рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. В області 2 людини загинули, ще 2 — постраждали.

Наслідки негоди

За словами Клименка, 8 автодоріг у Миколаївській та Кіровоградській областях залишаються перекритими для руху.

Також знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях України.

Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди.

В той же час завтра, 29 листопада, в Україну прийде новий циклон, який не буде таким руйнівним, як попередній, та позначиться опадами практично по усій території країни.

Про це повідомила керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Вона зазначила, у вівторок в Україні буде певна тимчасова перерва між атмосферними фронтами: теперішній циклон відходить у північно-східному напрямку, покидає територію України через Сумську та Чернігівську області. Його центр вже практично вийшов за межі нашої країни.

«А от вже у середу, у ніч на середу, ми чекаємо на вихід нового циклону. Але він вже буде мати трохи іншу траєкторію. Цей циклон буде більше з південного заходу, тобто, буде заходити через західні області й південно-західні, через Вінниччину. Тому в середу очікуємо опади практично по всій території України», — поінформувала синоптик.

Птуха розповіла, що другий циклон охоплюватиме більшу територію, але опади будуть різноманітної фази: у західних областях це буде переважно сніг, а у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях — мокрий сніг. На решті території країні пройде дощ.

За словами синоптикині, у Києві також очікується змішана фаза опадів, які можуть розпочатися з дощу, а потім перейти у сніг. Найактивніша фаза другого циклону припадає на ніч на середу, і потім він покидатиме територію України приблизно у напрямку Сумщини вже у день середи.

Нагадаємо, 26 листопада південні області України накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. На ранок 27 листопада через негоду в Україні без світла було понад 2 тисячі населених пунктів.

Фото ДСНС

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