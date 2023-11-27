Україна у сніговому полоні: стихія підібралася до Києва (фото, відео)

Напередодні та у ніч проти понеділка, 27 листопада, Україна пережила потужний удар стихії, про який раніше попереджали синоптики.

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський зазначав, що негода завдала шкоди у сотнях населенних пунктів, які залишилися без світла.

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«Особливо складно в південних регіонах України. Працюють і працюватимуть цілодобово наші підрозділи ДСНС України, Національна поліція, комунальні служби та місцева влада. Щойно буде можливо, наші енергетики відновлять подання електроенергії всім містам і селам, у яких через негоду зараз є тимчасове знеструмлення», — зазначав він та додавав, що без світла залишалися мешканці близько 400 населених пунктів у десяти областях, зокрема, в Одеській, Миколаївській, в Кіровоградській, в Черкаській, Київській областях, де були розгорнуті та працюють оперативні штаби.

На Одещині, де у снігу застрягли багато автівок, у тому числі й пасажирські автобуси, на деяких трасах перекривали рух.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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Під Одесою потужний ураган став причиною серйозного пошкодження ЛЕП.

А у самому обласному центрі була зруйнована труба котельної, багато мешканців залишилися без тепла.

Потужний шторм став причиною знеструмленнь у тимчасово окупованому Криму, де без світла залишаються близько 500 тисяч мешканців. В Євпаторії фіксуються підтоплення домівок.

На цей час вітер по-трохи вщухає, але негода не відступила — ускладнення все ще очікуються в столичному регіоні.

За даними Укргідрометцентра, 27 листопада на Київщині пориви північно-західного вітру вранці сягатимуть 25 м/с, вдень — 17−22 м/с. В області температура — 1−6°С морозу, у Києві — 2−4°С морозу. Оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).

В понеділок в Україні буде хмарно, йтиме сніг, місцями — з дощем. У західних областях вдень і у більшості південних областей невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, пориви 17−22 м/с, вночі та вранці в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської областей, 25−30 м/с. Температура у західних областях вночі 4−9°С морозу, вдень 0−5°С морозу; у північних і центральних областях вночі та вдень 2−7° морозу; на решті території впродовж доби від 4 °C морозу до 2 °C тепла, в Криму 1−6°С тепла.

Фото Укргідрометцентру

У КМВА повідомляють, що станом на ранок понеділка в Києві несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, ситуація контрольована: відключень електроенергії не було; споживання електроенергії доведено без обмежень; аварій на газових мережах не зафіксовано; пасажирський транспорт працює за штатним графіком.

В місті підготували пункти обігріву, а загальноосвітні навчальні заклади працюють в змішаному режимі — офлайн та онлайн. Чи відправляти дитину в школу — вирішують батьки.

Втім, рух транспорту в столиці ускладнений. Наразі на дорогах працює спецтехніка. Водіям наполегливо рекомендують без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста, не паркувати автівки на тротуарах, на узбіччях, аби не заважати спецтехніці.

Фото ДСНС

Наразі в’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито у звʼязку з снігопадом- заборона діятиме орієнтовно до 10:00.

Метеоролог Ігор Кібальчич, прогнозуючи погоду на поточний тиждень, зазначав, що наприкінці листопада та на початку грудня через територію нашої країни проходитимуть атмосферні фронти та різні за властивостями повітряні маси. За рахунок цього очікуються контрасти температури повітря, коливання атмосферного тиску, а в понеділок поривчастий вітер практично у всіх областях. Стійкого снігового покриву не передбачається, морозна погода періодично змінюватиметься відлигою.

Нагадаємо, що на Кримський півострів обрушився шторм, який вже встигли назвати «штормом сторічча» — у мережу виклали фото та відео наслідків негоди.

Фото ДСНС

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