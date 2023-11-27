В Україні без електрики понад дві тисячі населених пунктів, у заторах застрягли сотні автомобілів, — МВС (відео)

Через негоду, що вирує в Україні, на 14 автодорогах перекрито рух транспорту, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, надзвичайні служби відбуксували 840 автомобілів. У 16 областях без світла залишаються 2019 населених пунктів.

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Як повідомляють в МВС, найскладніша ситуація склалася на півночі та півдні Одеської області, де снігові замети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

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Зокрема, поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей.

Загалом відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги.

Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

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На Миколаївщині перекрито рух на 10 ділянках доріг, замети сягають 2 метрів. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксовано.

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В Черкаській області ускладнений рух поблизу міста Кам’янка. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

На Кіровоградщині поблизу села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.

Водіїв закликають уникати поїздок регіонами, де вирує негода. Якщо людям потрібна допомога, радять звертатися до екстрених служб за номерами 101 та 102. У регіонах працюють «пункти незламності» та пересувні пункти обігріву.

Тим часом у КМДА повідомляють, що сильним вітром був пошкоджений найбільший прапор країни — його знімають. Новий прапор замайорить над київськими схилами, щойно поліпшаться погодні умови.

Раніше у мережу викладали відео потужного шторму, який обрушився на узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Фото — скріншот

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