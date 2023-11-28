«Клон» Олега Винника пожалівся на фанаток співака: «Мені погрожують»

Співак DISCOMAN, який начебто доношує за Олегом Винником сценічний одяг, вирішив пролити трохи світла на свою особистість і пожалівся на те, що багато фанаток Олега Анатолійовича пишуть йому особисті повідомлення в соцмережах з погрозами.

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Про це він розповів представникам видання OBOZ.UA.

«Я не розумію, чому нас порівнюють: музика дуже різна, ніяким чином не перетинається. У мене світле волосся, але не тільки він у шоу-бізнесі таке має. Багато фанаток Олега Анатолійовича пишуть мені особисті повідомлення в соцмережах з погрозами. Але я завжди відповідаю, що щиро бажаю їм любові та миру. Повірте, ніколи справжня українська жінка не буде ображати іншу людину», — пожалівся «клон» Винника.

DISCOMAN воліє не знімати окулярів

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Також він запевнив, що із задоволенням поспілкувався би з Олегом Анатолійовичем.

«Знаю, що він зараз перебуває в Німеччині. Думаю, що дуже скоро ми можемо там побачитися. Плануємо незабаром поїхати туди на гастролі. Буду щиро радий бачити Олега Винника на своєму концертному виступі», — запевнив «двійник».

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При цьому DISCOMAN вважає, що він ні під кого не «косить», а намагається «робити нову диско-музику.»

«Нікого не копіюю, ні під кого не кошу. Не маю бажання в когось забрати шматок хліба, а прагну отримати свою аудиторію. В житті я дуже скромна людина, яка тільки з’явилася на цьому олімпі», — поділився він думкою.

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Має він пояснення і того факту, чому не признається, яке у нього справжнє ім'я та сімейний стан.

«Хочу, щоб люди не допитувалися, хто я є насправді, а оцінювали, чи подобається їм моя музика. Мої великі окуляри — це так само тому, що хочу, щоб почули мою музику, а не пов’язували з особистістю», — запевняє співак.

Нагадаємо, що крім таємничого «двійника» Олега Винника, на сцені присутня також і його «офіційна» копія, який признає, що працює з Олегом Анатолійовичем у дуже схожому стилі.

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