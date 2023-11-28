Отруєння дружини Буданова: стало відомо, в якому стані перебуває сам керівник ГУР

Отруєння небезпечними речовинами, після якого госпіталізували дружину головного розвідника України Кирила Буданова, його самого не торкнулося. За даними двох джерел у спецслужбах, з його здоровʼям усе добре.

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«З ним усе гаразд, у нього нічого не виявили», — уточнив один з інформаторів видання РБК-Україна.

Раніше ЗМІ повідомили, що у дружини начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова діагностували отруєння важкими металами.

Наразі жінка перебуває у лікарні і вже завершує свій курс лікування.

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Також відомо про початок розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини керівника ГУР Міноборони, додали в УП.

При цьому видання з посиланням на джерела пише, що отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників розвідки.

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Про Маріанну Буданову відомо, що вона є другою дружиною очільника ГУР Міноборони. У 2023 році вони відсвяткували 10 річницю шлюбу. За фахом жінка — психолог.

Нагадаємо, що у 2006 році агенти ФСБ насмерть отруїли талієм колишнього колегу Олександра Литвиненка, який втік до Великобританії.

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