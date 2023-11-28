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Суспільство та люди

Мобілізація стане гнучкішою: Данілов анонсував важливі зміни

13:15 28 листопада 2023
Мобілізовані

Часті скарги чоловіків на не завжди законні дії представників ТЦК, а також невиконання «планів» по мобілізації змушують державу після майже двох років війни із рф змінити саму суть цього явища.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів представникам британського видання The Guardian.

За його словами, про зміни в процесі мобілізації оголосять поточного тижня. Вони включатимуть залучення комерційних рекрутингових компаній з метою більш цілеспрямованої мобілізації. Також мобілізовані будуть певні, що виконуватимуть роботу, що відповідає цивільним навичкам.

«Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю. Зараз у нас новий міністр з новим підходом (голова Міноборони Рустем Умеров. — Ред.)», — повідомив секретар Радбезу.

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Таким чином, очікується, що армія буде співпрацювати з двома найбільшими кадровими українськими компаніями. Вони шукатимуть людей із певними навичками, які можуть допомагати армії, проте не хочуть йти на фронт, і відмовлятимуть від спроб ухилитися від мобілізації.

«Будуть оголошені ті спеціальності, які необхідні, і люди будуть добровільно йти на конкретну посаду. Наприклад, якщо в армії потрібні зварювальники або слюсарі тощо. Мобілізація стане гнучкішою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні», — уточнив він.

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Посадовець розповів, що зараз існує проблема мобілізації, однак вона не така масштабна, як стверджує російська пропаганда. росії вигідно нагнітати, що в армії не вистачає солдатів, є проблеми з мобілізацією. У житті завжди є проблеми, однак їх не слід переоцінювати, додав Олексій Данілов.

Нагадаємо, що вже до кінця року за участі Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ буде розроблено законопроєкт, який розширить права працівників військкомату — зокрема вони зможуть вести аудіо і відеозаписи.

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