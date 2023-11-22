У Львові новий скандал з «пакуванням» чоловіка до авто: у військкома відреагували (відео)

У Львові, де представникам ТЦК дозволили перевіряти документи чоловіків призовного віку, зняли на відео конфліктну ситуацію між парою та людьми у військовій формі, що завершилося «запакуванням» чоловіка в автомобіль та лайкою з жінкою.

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На кадрах показано конфліктну ситуацію, учасниками якої стали чоловік і жінка з одного боку, та четверо осіб у військовій формі — з іншого. Сварка супроводжувалася штовханиною та лайкою з нецензурною лексикою.

У результаті чоловіка змусили сісти в авто, після чого транспорт поїхав. Жінка знімала те, що відбувається, на мобільник, і продовжувала сперечатися і лаятися з військовими. Закінчилося тим, що у громадянки вибили з рук телефон, після чого відштовхнули девайс ногою.

Увага: на відео присутня нецензурна лексика!

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У коментарях до відео користувачі мережі обговорювали скандал та висловлювали припущення, що пару могли зупинити на вулиці через порушення комендантської години.

У Службі зв'язків із громадськістю Львівського обласного ТЦК відреагували на поширення в мережі інформації про виникнення конфліктної ситуації між цивільними та людьми у військовій формі. У Центрі пообіцяли провести перевірку.

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«Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт, щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту», — йдеться у заяві.

Також зауважується, що Командування Львівського ОТЦК та СП встановлює деталі та обставини цього випадку.

Нагадаємо, перед цим у Львові виник скандал 10 листопада, коли працівники ТЦК заштовхали чоловіка в авто, через що у «військкоматі» призначили перевірку.

Також зазначимо, що саме про те, як поводити себе у подібних скандалах — коли співробітники ТЦК хочуть силоміць запихнути в авто — розповів відомий адвокат.

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