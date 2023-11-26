Зможуть перевіряти документи й виписувати повістки на вулиці: нардеп розповів, як розширять права ТЦК

Рішення Львівської ОВА дозволити представникам ТЦК перевіряти документи у будь-кого з чоловіків викликало широку дискусію у суспільстві, адже воно протирічить закону.

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Втім, як виявляють, дуже скоро законодавство можуть змінити.

Про це повідомив народний депутат Роман Костенко, секретар парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в етері Radio NV.

За його словами, до кінця року за участі Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ буде розроблено законопроєкт, який розширить права працівників військкомату.

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«Вони зможуть вести аудіо і відеозаписи. Вони зможуть перевіряти приписні й документи, наскільки я пам’ятаю», — сказав нардеп.

До прийняття подібного закону поки що не дійшли через те, що наразі немає визначеності щодо законності дій працівників військкомату та громадян, яких вони намагаються мобілізувати.

«Фактично працівник ТЦК не має жодного права зупинити людину, вручити їй повістку, витребувати в неї документи. Поліція іноді відсторонюється від цього, щоб не стати якимось центром скандалу», — зауважив нардеп.

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Тому в подібній ситуації, вважає Роман Костенко, потрібно розуміти і співробітників ТЦК, в яких «стоять плани», і людей, яких «незаконно намагаються притягнути, але у яких є відповідальність, відповідно до Конституції, — захищати країну».

З появою нового закону частина питань у громадян відпаде.

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Але поки новий закон не прийнято, чоловікам призовного віку варто прислухатись до порад адвоката про те, як поводитись, коли працівники ТЦК мало не силою намагаються «запакувати» людину до своєї машини для доставки у війсккомат.

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