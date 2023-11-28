Ворог вдарив по Сумщині: є загиблі, серед них 7-річна дівчинка

У вівторок, 28 листопада, росіяни вкотре з артилерії обстріляли Сумську область, поцілили в цивільну інфраструктуру, є поранені та загиблі, серед яких дитина.

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За інформацією обласної прокуратури, вдень з РСЗВ ворог обстріляв цивільну інфраструктуру м. Середина-Буди Сумської області.

Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків, з-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків.

Також у власному авто поранення отримали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.

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«За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України», — йдеться у повідомленні.

Також сьогодні російські вбивці обстріляли п’ятиповерхівку у місті Нікополь Дніпропетровської області.

Внаслідок атаки загинув чоловік, ще дві жінки отримали поранення.

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